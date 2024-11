Notizie.com - Crimini di guerra a Gaza, mandati di arresto per Netanyahu e Gallant: le accuse della Cpi per i leader di Israele

La Corte penale internazionale ha emesso deidi arresti nei confronti del primo ministro israeliano Benjamine dell’ex ministroDifesa Yoav.La popolazioneStriscia disarebbe stata intenzionalmente e consapevolmente privata di cibo, acqua e medicine. Si tratta didi. Per questo la Corte penale internazionale, con sede all’Aia, ha emessodiinternazionali a carico del primo ministro israeliano Benjamine dell’ex ministroDifesa Yoavdidiper: leCpi per idi(ANSA FOTO) – Notizie.comStessa decisione anche per Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri alias Deif, funzionario di Hamas, per il suo ruolo negli attacchi del 7 ottobre che hanno scatenato l’offensiva dinella Striscia di