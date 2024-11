Cosa si nota sui pacchi Striscia la Notizia nuove accuse ad Affari Tuoi con Stefano De Martino

Leggi su Caffeinamagazine.it

pesanti contro. In queste settimaneDesta raccogliendo un gran successo di pubblico alla guida del programma prima condotto da Amadeus. Allo stesso tempo il collega, passato dalla Rai al Nove, fatica con “Chissà chi è“. Tanto che è stata ufficializzata la chiusura anticipata: il programma andrà avanti fino al 21 dicembre. Ma per il bel conduttore ex ballerino di Amici non ci sono soltanto buone notizie. Nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre,Laha mandato in onda un servizio lanciandoimportanti al programma deiin onda nel preserale su Rai1. In particolare il tiggì satirico ha evidenziato quelle che sarebbero alcune “anomalie“. Almeno stando a delle analisi statistiche sulle vincite.Leggi anche: “Guardate chi c’è”.