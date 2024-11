Lanazione.it - Corrado Rustici, il tour italiano parte dal Santomato Live

Pistoia, 21 novembre 2024 - Un giovedì ruggente alcon una prima nazionale di grande prestigio. Il palco della sala musica del circolo Arci di via Montalese, diventata punto di riferimento toscano e non solo per la musica dal vivo, ospiterà infatti lanza dell’Interfulgent Winter2024 che vedràimpegnato in un giro di promozione in nove date. Dopo sei anni di assenza, un pezzo della storia della musica italiana torna con un nuovoche celebra i suoi quarant’anni di carriera. E di successi da celebrare ce ne sono tantissimi se si pensa che, chitarrista e produttore, ha lavorato coi più grandi artisti italiani e internazionali, vedi Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari in primis, Ligabue, Elisa, De Gregori. La serata sarà l’occasione per lanciare la sua recente fatica discografica, l'album «Interfulgent», che vede un ulteriore passo in avanti diche si indirizza verso l'uso di un linguaggio musicale più europeo (e a voltenopeo) per esprimere i momenti blues/nostalgici dei brani, caratterizzati da suoni di chitarra unici.