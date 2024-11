Ilfattoquotidiano.it - Cop29 a Baku, così l’Europa ha perso l’occasione di una leadership sul clima: spiccioli ai paesi vulnerabili, niente addio al fossile, boicottaggio delle leggi green

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Unione europea non è più quellaprecedenti Conferenzeparti sul. Alla Cop 29 di, in Azerbaigian, perde quellache le veniva riconosciuta, tra incertezze, pretese e pressioni da parte degli altriche, invece, proprio dal vecchio Continente si aspettavano certamente una marcia in più. A maggior ragione dopo la vittoria di Trump alle elezioni e in vista della più che probabile uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi e dai negoziati. I venti che arrivano da Bruxelles, però, sembrano andare in direzione opposta a quella della Cop e della lotta ai cambiamentitici. Tutto ciò è ancora evidente nell’ultima bozza di testo, appena pubblicata, sul nuovo obiettivo finanziario destinato aiin via di sviluppo. Simbolo della posizione europea è l’amaro premio, ricevuto dall’Unione europea al nono giorno della Cop: il Fossil of the Day assegnato dalte Action Network, principale coalizione di ong europee che si occupano di crisitica.