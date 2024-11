Formiche.net - Convergenze parallele e due forni, l’impronta della Dc sulla Commissione Ue. Il commento di Cangini

Avendo Raffaele Fitto correttamente esibito le proprie radici scudocrociate durante l’audizione al Parlamento europeo, è opportuno rifarsi al lessico democristiano per inquadrare i fatti di una vicenda ormai definitivamente conclusa. E conclusa bene.La notizia è nota. Raffaele Fitto è stato confermato vicepresidente esecutivoeuropea e ha mantenuto inalterate le deleghe ipotizzate per lui dalla presidente Ursula von der Leyen: Coesione e Riforme. Per i socialisti europei e per i liberali di Renew è stato uno shock. Nell’allegato alla lettera di valutazione di Fitto, gli europarlamentari dei due partiti hanno preteso fosse scritto nero su bianco che “non approvano” la decisione di attribuire un ruolo istituzionale (la vicepresidenza esecutiva) ad un politico espresso da un partito (Fratelli d’Italia) che lo scorso giugno non votò la fiducia ad Ursula von der Leyen e che, dunque, non è formalmente partemaggioranza.