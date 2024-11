Unlimitednews.it - Cleveland torna subito a vincere, ok Golden State e New York

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite cheriparte. Incassata contro Boston la prima sconfitta stagionale dopo 15 vittorie su 15, i Cavsnoal successo travolgendo 128-100 una decimata New Orleans con 29 punti di Jerome, chiamato a sostituire Garland, e 20 di Niang. Restando a Est, Newsi conferma in ottima forma (quarto successo di fila), battendo anche Phoenix 138-122 col quintetto titolare tutto in doppia cifra (spiccano i 36 punti di Brunson e i 34 di Towns), mentre i Suns, rimaneggiati (non basta Booker con 33 punti), sono in serie negativa ormai da 5 partite. Si ferma a sei vittorie invece la striscia dei Magic, che si inchinano alla legge della Intuit Dome: 104-93 per i Clippers (24 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per Harden) che in casa hanno vinto le ultime sei partite.