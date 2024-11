Quotidiano.net - Chi guadagna di più con l’aliquota Irpef al 33%. Le simulazioni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 novembre 2024 – L’obiettivo è di tagliare le tasse sul ceto medio. Un cavallo di battaglia di tutti i partiti di centrodestra. Che si scontra, però, con l’esiguità delle risorse messe a disposizione dalla manovra economica. Tanto che non si esclude un decreto legge ad hoc, a gennaio, per rimodulare ulteriormente le aliquote dell’. Due le ipotesi sul tappeto. Riduzione delintermedia del 35 al 33% e l’estensione del taglio ai redditi fino a 60mila euro. I vantaggi L’anno scorso, il taglio dell’da 4 a 3 aliquote ha portato un beneficio massimo annuo di 260 euro per i redditi fino a 50mila euro. Oltre questa soglia gli scontisono stati sterilizzati. Ora i vantaggi potrebbero essere estesi. Ma, prima di tutto, occorre che il governo, spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, “confermi l’intervento dello scorso anno considerato che non si è trattata di una modifica strutturale ma esclusivamente per l’anno 2024 e quindi da finanziare nuovamente”.