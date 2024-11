Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il Covid e i playoff persi. Ma fu Viali a puntare su Shpendi

Un incrocio di destini quelli di Williame delche vedrà un ulteriore capitolo sabato quando il tecnico di Fiorenzuola arriverà al Manuzzi alla guida della Reggiana. Non il derby più sentito dalla Mare, ma comunque un derby con il suo carico di campanilismo, sfottò e punti pesanti per la classifica.si siederà su quella panchina davanti alla quale ha stazionato per due anni e mezzo come tecnico del. Ha indossato la maglia bianconera anche come calciatore, senza particolare successo, né durata. Da allenatore, invece, ha lasciato il segno pur nelle sfortunate evenienze che hanno caratterizzato il ’suo’ periodo. Si, perché tra, chiusure anticipate del campionato e mezzi economici non proprio rilevanti, il buonnon è stato fortunato. Capace comunque di mettere insieme un ottimo bottino di presenze, non lontano dal podio dei mister della storia bianconera.