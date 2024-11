Ilrestodelcarlino.it - Allerta gelicidio in Emilia Romagna: dove e di cosa si tratta

Bologna, 21 novembre 2024 – Non soltanto venti di burrasca forte, attesi nella giornata di domani, venerdì 22 novembre. Inè previsto anche il cosiddetto, ovvero la pioggia che gela nelle province di Piacenza, Parma, Reggioe Modena. Per questi eventi meteorologici Arpae ha diramato un’meteo arancione e gialla a partire dalla mezzanotte del 22 novembre per vento, piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e, appunto, pioggia che gela. Che cos’è ilfare in caso dimeteo arancione per venerdì 22 novembremeteo gialla per venerdì 22 novembre Previsioni meteo per venerdì 22 novembre Previsioni meteo per sabato 23 novembre Tendenza meteo da domenica 24 a mercoledì 27 novembre Previsioni meteo giorno per giorno Che cos’è ilIl(dal latino gelicidium, “gelo” e “cadere”) è un fenomeno che accade per la presenza di aria più calda (superiori allo zero) sopra un cuscino di aria più fredda (sotto lo zero) che si trova a livello del suolo.