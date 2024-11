Zonawrestling.net - AEW: Svelato il mistero del falso Swerve Strickland a AEW Dynamite

AEWha vissuto un momento di caos la notte scorsa, quando qualcuno, indossando il caratteristico cappotto diha seminato scompiglio nel backstage. La misteriosa figura è stata affrontata da Shelton Benjamin dell’Hurt Syndicate, che lo ha sbattuto contro il muro scambiandolo per. La situazione è però degenerata quando MVP ha colpito l’uomo con il suo bastone, seguito da un ginocchiata allo stomaco da parte di Benjamin, solo per scoprire che avevano preso la persona sbagliata!Il colpo di scena non ha tardato a chiarirsi. Il wrestler indipendente Shayn Smith ha pubblicato un post su X rivelando di essere lui l’uomo dietro l’inganno di: “Ehi, sono io” ha scritto Smith in risposta a una clip del segmento.Hey it’s me 2 SMOOTH (@AOShaunSmith) November 21, 2024 Smith, originario della Pennsylvania, sta facendo parlare di sé nella scena indipendente grazie alle sue apparizioni in federazioni come H20, 1CW e NYWC.