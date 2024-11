Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 08:45

DEL 20 NOVEMBREORE 08.35 ERICA TERENZIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA SUD, SULL’APPIA, FILE TRA FRATTOCCHIE E CIAMPINO E SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASALAZZARA E CASTELNO.E SEMPRE NEL QUADRANTE SUD, AUTO IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE TRA VIALE DEIGNOLI E VIA DI MALAFEDE.IN GRADUALE AUMENTO ANChE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA LA CASILINA E L’APPIA E TRA LA PONTINA E LO SVINCOLO PER LA-FIUMICINO.IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA.