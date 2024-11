Gqitalia.it - Tutte le auto di Jorge Martin, il campione del mondo MotoGP che ama le quattro ruote

Tra ledici sono dei modelli che denotano un certo gusto in fatto di motori. Il neodi, che ha portato la Ducati GP24 del Team Pramac al primo posto in classifica dopo aver lottato fino all'ultima gara con quella ufficiale di Pecco Bagnaia, è senza dubbio un appassionato di velocità. Suoi suoi profili social, infatti, ci sono diversi post che lo ritraggono in sella a moto di vario genere e a biciclette da corsa, ma anche mentre sfreccia sulla moto d'acqua oppure intento a salire su un jet privato.Nelle prossime settimaneavrà l'opportunità di rilassarsi e di recuperare le forze, visto che i primi test per la stagione 2025 sono previsti a Sepang, in Malesia, già alla fine di gennaio. Intanto oggiator è salito per la prima volta sulla moto con cui il prossimo anno difenderà il titolo, ovvero la Aprilia RS-GP.