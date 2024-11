Tony Effe e la maledizione della bellezza | Da ragazzetto mi imbruttivo poi ho capito che faceva parte di me

Leggi su Open.online

«Metto in conto che una persona che mi conosce da ieri, che sente solo una mia canzone o vede sui social una cosa che ho detto o fatto sei anni fa, si faccia un’idea un po’ superficiale e magari esprima un giudizio di conseguenza. Ci sta, lo capisco e lo accetto, ma io credo che se davvero scopri qualcuno, e magari ne diventi fan o anche solo ti incuriosisce, la cosa migliore da fare è approfondire, conoscere, capire. I giudizi istantanei dati fuori contesto valgono quel che valgono. Li capisco ma gli do poco peso onestamente. Non si giudica nessuno da un video sul di TikTok», oltre Sesso e Samba insomma, c’è di più. Parola di, l’ex Dark Polo Gang, ma giusto per dare un riferimento, il trio trap non si è mai ufficialmente sciolto, anzi, se ci sarà l’occasione giusta tornerà a produrre musica, si confessa a GQ a 360 gradi.