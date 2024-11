Gaeta.it - Studenti ed esperti insieme per scoprire il supercalcolo al Tecnopolo di Bologna

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter É in corso un crescente interesse verso iltra glidelle scuole superiori. Questa mattina, circa 300e insegnanti provenienti da Cesena, Forlì e Rimini hanno partecipato all’evento ‘Incontri ravvicinati con il’, organizzato presso ildi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Cineca e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle innovazioni tecnologiche e alle potenzialità del calcolo ad alte prestazioni.Un evento per conoscere l’eccellenza tecnologicaL’incontro è stato progettato per guidare i partecipanti alla scoperta delle capacità del Cineca, un’infrastruttura fondamentale per ilin Italia e in Europa. La partecipazione didelle quarte superiori ha permesso di offrire un’esperienza immersiva, offerta attraverso momenti di dialogo diretto condel settore.