Se ho una cessione del quinto che fine fa il mio Tfr?

Pillitteri Mi scrivono diversi lettori chiedendomi della sorte delquando si è contratta unadeldello stipendio. Va subito detto che il “gruzzoletto” accantonato dal datore di lavoro non può essere oggetto di autonoma. Funge, però, da garanzia ai prestiti condello stipendio. E viene vincolato a tale funzione tant’è che non possono più essere richiesti anticipi a meno che la somma accantonata sia già superiore alla somma finanziata. Solo in questo caso il lavoratore (nelle ipotesi previste dalla legge) potrà chiedere l’anticipo di una quota dell’eccedenza (non più del 70%). Ma se il rapporto di lavoro si interrompe prima che le rate siano estinte? In questo caso ildovrà essere versato al creditore fino all’integrale concorrenza del residuo. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito da tempo che la “liquidazione” maturata dal lavoratore non è, a sua volta, soggetta al limite del