Roma, al via l’utilizzo di nuovi dispositivi in dotazione alla Polizia Locale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 ottobre 2024-Prende avvio da parte delladiCapitale,di, che forniranno un importante supporto, di tipo tecnologico, alle attività già quotidianamente svolte dagli agenti e finalizzate a garantire la sicurezza stradale.Si sono da poco concluse le procedure con la società Safety21, che hanno permesso al Corpo di dotarsi nuovamente di una tecnologia per i controlli distradale con apparati di ultima generazione. “Cerbero”, questo il nome della strumentazione ( in passato era in uso il c.d. sistema “street control”), prevededi 20apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico per apposizione sui veicoli e di un software, sia per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare, sia per le interrogazioni immediatebanca dati MCTC durante i controlli su Revisione e Assicurazione dei veicoli.