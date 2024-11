Gaeta.it - Proposta di legge per il sostegno delle terapie integrate per il tumore al seno in Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa è emersa dal Consiglio regionale dell’, dove è stata presentata unadivolta a garantire la continuitàattività di studio e ricerca nel campoper le patologie oncologiche, in particolare per ilal. Questo progetto, illustrato durante una conferenza stampa a Pescara, ha visto la partecipazione del capogruppo Luciano D’Amico, del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli, e della consigliera Erika Alessandrini. La, sostenuta anche dagli altri membriforze politiche del Patto per l’, mira a rispondere a una crescente esigenza di supporto e risorse nel settore oncologico.Aumento dei casi dialinNegli ultimi anni, il numero di interventi chirurgici per cancro alla mammella inha raggiunto un livello preoccupante, con circa 1.