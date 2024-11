Oasport.it - Perché Stefania Constantini è stata sostituita in Italia-Scozia? Cos’è successo agli Europei

non è riuscita a portare a termine la partita tra, incontro valido per il round robin degli2024 di curling femminile. La skip della nostra Nazionale ha infatti dovuto fare i conto con problemi di sanguinamento al naso già nel corso del secondo end, ha stretto i denti e ha provato a dire la sua nelle due frazioni successive, ma l’ultimo tiro del quarto parziale non è stato impeccabile e le anglosassoni hanno rubato la mano issandosi sul 5-1.A quel punto la Campionessa Olimpica di doppio misto ha lasciato il ghiaccio, venendoda Marta Lo Deserto. L’ordine di gioco del quartetto tricolore è così mutato a partire dal quinto end: Angela Romei ad aprire, a seguire Lo Deserto, Elena Mathis e Giulia Zardini Lacedelli, che da vice èpromossa a skip per la seconda parte dell’incontro.