"Non c'è altro da commentare". Edoardo Leo, insolito scontro in diretta: chi e cosa lo fanno infuriare

Verrebbe da direLeo come non lo avevamo mai visto. L’attore e regista, infatti, è stato ospite a “L’aria che tira“, il programma condotto da David Parenzo su La7 nella puntata del 19 novembre. Insieme a lui in studio c’era anche il presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei. La discussione parte dalle parole pronunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in occasione dell’inaugurazione della Fondazione Cecchettin. Leo, che ha affrontato il tema del femminicidio nel suo ultimo film “Non sono quello che sono”, uscito nelle sale il 14 novembre, ci tiene a dire la sua sull’argomento. Giubilei, pur premettendo che le parole di Valditara fossero fuori contesto, sostiene che il problema del patriarcato in Italia “è minore”. L’esponente di destra allora cita la cultura islamica, e attacca: “In quelle società il problema del patriarcato è molto più ingente rispetto all’Italia e alle società occidentali.