Gaeta.it - Milano si conferma capitale della musica dal vivo: numeri da record per l’estate 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Neldelha consolidato la sua posizione didal, accogliendo un numero straordinario di 1.432.656 spettatori tra concerti e eventili. L’indagine condotta per conto di AssoConcerti, presentata in occasioneMusic Week, ha rivelato un indotto economico impressionante, pari a 400.888.508 euro, generato dalle spese degli spettatori. Questa rivelazione evidenzia come ladalnon solo intrattenga, ma rappresenti anche un volano per l’economia locale.La ricerca sugli eventili aL’analisi commissionata da AssoConcerti ha messo in evidenza le spese sostenute dai partecipanti ai concerti, esplorando le conseguenze economiche sui vari settori coinvolti. Trasporti, soggiorni e ristorazione sono solo alcune delle aree che beneficiano di questo flusso di visitatori.