Meloni, dopo la sconfitta confronto nel centrodestra: "Ora bisogna capire cosa non va"

Ilsi cura le feritelaalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria. Giorgia, lontana da Roma per il summit del G20 a Rio de Janeiro, invia un messaggio chiaro: “interrogarsi sulle ragioni della”. Un appello che sa di avvertimento agli alleati e che, al suo rientro, potrebbe sfociare in undiretto con Salvini e Tajani per evitare che i risultati negativi si ripetano nel 2025, quando cinque regioni saranno chiamate alle urne. Nonostante il tono conciliatorio, la premier non nasconde la delusione per la disfatta in Umbria, dove ilpuntava sulla riconferma della leghista Donatella Tesei. “Ovviamentenon abbia funzionato”, ha dichiarato. La Premier ha anche affermato che, anche se il consenso rimane forte, le sconfitte servono a rimanere ancorati alla realtà.