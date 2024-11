Oasport.it - LIVE Lione-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve riscattare lo 0-3 dell’andata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ALBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarto match del girone A didi2024-2025. Il match inizierà alle 21.00Al netto della retorica, lo 0-3 maturato all’andata, al Tre Fontane lascia più luci che ombre in casa. Le campionesse d’Italia hanno retto bene sino alla mezz’ora: prima di subire rete su situazione convulsa: da palla inattiva. I calci piazzati: una costante che ha messo in difficoltà le giallorosse per tutto l’arco della gara, data la fisicità e l’esperienza delle avversarie. Le reti realizzate della francesi (padrone del campo ma non troppo) hanno lasciato l’amaro in bocca in quanto arrivate in maniera rocambolesca: causate principalmente dalla mancata scaltrezza nel liberare l’area di rigore delle giallorosse.