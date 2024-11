Ilfattoquotidiano.it - Imprenditore minacciato con una testa mozzata di cavallo e una mucca uccisa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi Altofonte, un piccolo comune in provincia di Palermo, è statoin due occasioni con modalità che hanno ricordato il film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Sul sedile di un escavatore ha trovato unadi. Successivamente gli è stataunaincinta, squartata per estrarne il vitello. L’uomo ha denunciato i fatti ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine.“Desidero esprimere alla vittima, che rappresenta una delle ditte di fiducia del Comune, la mia totale solidarietà, quella della giunta, di tutta l’amministrazione comunale e pure del Consiglio comunale, a cominciare dal suo presidente Luciano Corsale. Solidarietà pure da tutte le imprese del territorio” ha dichiarato il sindaco di Altofonte in provincia di Palermo, Angela De Luca, commentando la vicendaL’uomo vittima degli episodi ha dichiarato: “Tutta la nostra comunità è fortemente turbata per un gesto che sembra farci tornare nel Medioevo, per i suoi metodi inaccettabili, fatti non da semplici criminali ma da veri e propri barbari.