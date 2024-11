Nerdpool.it - Harry Potter e il Principe Mezzosangue: il concerto debutta a Milano e Roma

L’Orchestra Italiana del Cinema porta per la prima volta in Italia “e ilin”, il sesto capitolo della celebre saga. L’evento si terrà al Teatro Arcimboldi divenerdì 13 e sabato 14 dicembre, e all’Auditorium Conciliazione divenerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024. (Biglietti in vendita su Ticketone)Sul palco, un ensemble di 80 musicisti, diretti dal Maestro Timothy Henty ae dal Maestro Caleb Young a, eseguirà dal vivo la celebre colonna sonora di Nicholas Hooper, in perfetto sincrono con la proiezione del film in alta definizione su uno schermo di 12 metri, con i dialoghi in italiano.Le date italiane dell’evento sono presentate in esclusiva da Music Village/Forum Studios, con la produzione esecutiva di Marco Patrignani.