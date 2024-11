Ilfattoquotidiano.it - Giuliano Sangiorgi: “Con le guerre in atto c’è un imbarbarimento, un ritorno al Medioevo. Siamo cinici e cattivi. Imperiamo ad essere liberi e ad amare”

“Free Love”, in uscita venerdì, è tra i dischi più belli scritti e prodotti dai Negramaro. La produzione è unal passato, ma con l’esperienza alle spalle di una delle band più longeve della musica. Canzoni che sottolineano l’urgenza e la voglia di umanità in un periodo storico, dove sembra che l’uomo abbia perso il rispetto per gli altri.Un manifesto sociale, umano e, perché no, politico. Parlare di pace e di libertà sembra ormai undi coraggio, quando in realtà sono conquiste quotidiane che non andrebbero cancellate alla prima bomba sganciata. Insomma non si sono risparmiati aff(voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing) e Andrea De Rocco (campionatore).