Ford licenzierà 4mila dipendenti in Europa entro il 2027 L’accusa ai politici | Nessuna strategia per promuovere l’auto elettrica

Leggi su Open.online

Dopo Stellantis e Volkswagen, ora è il turno di. Il costruttore americano ha annunciato oggi che taglierà circaposti di lavoro inin: una riduzione pari circa al 14% della forza lavoro europea e al 2,3% su scala mondiale. I licenziamenti dovrebbero riguardare in primis le fabbriche localizzate in Germania (2.900 posti) e a seguire quelle in Regno Unito (800 posti). Sarà ridotta in particolare la produzione dei modelli Explorer (utilitaria sportiva) e Capri () nel sito produttivo di Colonia. Nel dare l’annuncio, il Chief financial officer diJohn Lawler ha puntato esplicitamente il dito contro i presunti errori commessi dai leadereuropei nel settore delmotive. «Quello che manca ine in Germania è un’agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility, come investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricarica, incentivi significativi e maggior flessibilità sul raggiungimento dei target di emissioni di C02.