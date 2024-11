Panorama.it - Crisi ucraina: Trump sta ricorrendo all'ambiguità strategica?

L’insediamento di Donaldsi avvicina. E cresce intanto la curiosità su come cercherà di risolvere la. Per il momento, non sono trapelati particolari dettagli. Alcuni dei piani che erano stati anticipati dalla stampa sono stati di fatto smentiti dal team di transizione presidenziale. Le incognite sono quindi, almeno al momento, piuttosto numerose. E non è detto che questa situazione non sia esattamente ciò che il presidente in pectore vuole. Innanzitutto abbiamo il “mistero” della presunta telefonata trae Vladimir Putin dopo la vittoria del tycoon. A riportare la notizia è stato il Washington Post. Il presidente russo ha smentito che si sia tenuta, mentre dallo staff di transizione dinon sono arrivati commenti. Il colloquio ha avuto realmente luogo? Se non c’è stato, chi ha fatto trapelare alla stampa la falsa notizia? Per quale ragione? Perchétace su questa circostanza? Un’altra incognita riguarda la decisione, presa da Joe Biden, di consentire a Kiev di utilizzare i missili Atacms per colpire il territorio russo.