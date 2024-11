Gaeta.it - Corri alla Garbatella: Domenica 24 Novembre si Scelebra la Trentesima Edizione della Gara Podistica

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 24si svolgerà lastorica”, un evento che attraverserà le storiche strade del rione romano. Organizzata dal G.S. Arcobaleno in collaborazione con diverse associazioni podistiche e patrocinata dal Municipio VIII, questa manifestazione sportiva rappresenta un’importante occasione per atleti e famiglie per divertirsi e festeggiare insieme.Un evento ben organizzatoLa manifestazione si svolgerà grazie all’impegno del G.S. Arcobaleno-Associazione Culturale e Sportiva Rione, supportata tecnicamente dRoma Road Runners Club e dall’A.S.D. Marathon Club Roma. L’evento è sotto l’egidaFIDAL e del CSI , con la partecipazione di numerosi atleti e appassionati di corsa.