Cina | China Railway avvia test trasporto via treno di batterie per EV

Chongqing, 20 nov – (Xinhua) –ha effettuato il primosperimentale su larga scala dial litio per veicoli elettrici. Ieri tre treni carichi dial litio sono partiti dalla municipalita’ di Chongqing e dalle provincie di Sichuan e Guizhou, tutte situate nel sud-ovest della. Per il Paese, il piu’ grande produttore mondiale dial litio, si tratta di un importante passo avanti neldi questeper veicoli, che sono classificate come merci pericolose e in precedenza venivano trasportate solo via mare o su strada. Talerisulta rischioso perche’ il prodotto puo’ bruciare o esplodere in caso di scosse. “Per ilsperimentale, stiamo utilizzando un nuovo tipo di container progettato esclusivamente per lo spostamento dial litio.