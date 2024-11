Davidemaggio.it - Chissà chi è verso la chiusura. Amadeus lavora su novità per il 2025

Leggi su Davidemaggio.it

E’ di nuovo tempo di guardare avanti per. L’avventura achi è è agli sgoccioli. Nelle prossime settimane lo sfortunato reboot de I Soliti Ignoti saluterà anzitempo il pubblico del Nove. Il game show, salvo sorprese, porterà a termine l’anno ma non la stagione.Lo conferma tra le righe lo stesso conduttore a Valerio Palmieri che, sul settimanale Chi, gli chiede se a gennaio farà un altro programma in access prime time:C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nelvorrei fare qualcosa di nuovo, ci stondo., dunque, dopo aver difeso strenuamente i risultati delle prime puntate, è costretto ad arrendersi ai fatti.