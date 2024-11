Lanazione.it - Calcio. Giovanile. Romaiano, Perignano ed Etruria al comando

Pisa 20 novembre 2024 – Ilconquista la vetta degli Allievi con lo 0 – 2 ottenuto al Comunale ‘Faraci’ contro i padroni di casa del Migliarino Vecchiano. Il 4 – 1 del Fratressui Colli Marittimi non ha infatti valore ai fini del risultato perché gli ospiti partecipano fuori classifica. C’è in corsa anche il San Miniato che batte in trasferta l’Atleticoper 1 – 2. Il Galleno piega 2 – 0 il Porta a Lucca mentre tra Il Romito ed il Soccer Ponsacco è 1 – 1. Prima vittoria stagionale del Santacroce che supera 3 – 1 il fanalino di coda Santa Maria a Monte. Negli Allievi B Under 16 girone A il San Giuliano capolista ha riposato ed il San Prospero Scintilla si è portato ad un punto di distanza col successo 2 – 0 sull’Atleticoultimo con tre punti. Terza piazza per l’Oltrera che cala la ‘manita’ a Santa Maria a Monte (0 – 5).