Quotidiano.net - Braccialetto elettronico. Il Viminale: emerse criticità: "Studiamo dei correttivi"

"Dal primo gennaio al 3 novembre di quest’anno, in Italia, sono stati registrati 263 omicidi: 96 vittime erano donne, 82 uccise in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell’ex partner", così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. In questa direzione, ha aggiunto, "anche il nostro Paese si deve fare promotore di un messaggio inequivocabile e coraggioso: la violenza sulle donne continua a essere un’emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione". "Seppure in presenza di un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – ha proseguito il titolare del–, le statistiche sono a volte molto fredde ma restituiscono solo fino a un certo punto la gravità di un fenomeno, perché è un calo che vede una diminuzione del 10% degli omicidi complessivi e del 9% delle vittime di genere femminile e del 5% degli omicidi familiari.