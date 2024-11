Gaeta.it - Blatte tra i banchi: la denuncia degli studenti dell’istituto tecnico di Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter AlcuniTommaso Salvini, situato in Via Caposile 1 a, hanno lanciato un appello su una questione inquietante e allarmante: un’infestazione dinei locali scolastici. Attraverso un video condiviso dalla community di ScuolaZoo, emerge una realtà preoccupante in cui gli insetti si muovono tra i, mentre le lezioni continuano come se nulla fosse. Questa vicenda ha suscitato indignazione sia neglidirettamente coinvolti, sia tra gli utenti dei social media, evidenziando le difficoltà strutturali e igieniche che parecchie scuole italiane si trovano a fronteggiare.Lae la reazione della dirigenzaIl video diffuso su Instagram mostra chiaramente la situazione critica:che fanno capolino tra i, creando un ambiente di apprendimento tutt’altro che sereno.