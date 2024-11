Gaeta.it - Arresti e provvedimenti cautelari per traffico di farmaci: un’inchiesta a Milano

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione della procura diha portato alla luce un presuntoillecito dioppioidi, grazie a migliaia di ricette fraudolente presentate da un medico di base e dalla segretaria di uno studio medico della città. L’inchiesta ha coinvolto anche vari gruppi criminali, alimentando preoccupazioni circa l’abuso didestinati a pazienti in condizioni gravi.L’inchiesta e i protagonisti coinvoltiLe indagini, condotte dai Carabinieri del Nas e coordinate dai pubblici ministeri Barbara Benzi e Rosario Ferracane, hanno rivelato che il medico e la segretaria sono accusati di prescrizione abusiva di stupefacenti. Entrambi sono stati colpiti da un’ordinanza cautelare che li interdice dalla professione per un anno. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge un totale di 12 indagati, tra cui quattro egiziani arrestati e posti ai domiciliari.