Amadeus svela chi è il cantante con cui ha chiuso i rapporti a causa di Sanremo: "Con me ha chiuso!"

è reduce da cinque Festival didi enorme successo e avrebbe potuto fare anche il sesto, se avesse voluto. “Me lo hanno chiesto quando ho iniziato a preparare il quinto, e anche durante gli incontri per il rinnovo del contratto. Ma, per prima cosa, mi sembrava già impensabile essere riuscito a fare lo stesso numero di Festival consecutivi di due mostri sacri come Pippo Baudo e Mike Bongiorno, e poi avevo deciso che dovesse essere l’ultimo. Per fareci vogliono le condizioni ideali, e sentivo che qualcosa stava cambiando“, ha dichiarato al settimanale Chi.Se a febbraio ci troveremo di nuovo Carlo Conti, quindi, è “colpa” diche non ha accettato il rinnovo. “Dei miei Festival ho amato soprattutto la parte musicale, perché quello che resta sono le canzoni. La gioia più grande è aver portato numeri importanti nella musica e nella discografia, e aver lanciato nuovi talenti.