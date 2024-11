Romadailynews.it - All’ASI Space Weather Italian Community dal 27 al 29 novembre 2024

Leggi su Romadailynews.it

Terzo Congresso della(SWICo) 27, 28 e 29P.V. AGENZIA SPAZIALEA VIA DEL POLITECNICO, ROMAAgenzia Spazialea ospita, dal 27 al 29p.v., SWICo, terzo congresso della. Tre giorni di interventi e dibattiti: occasione per mettere a confronto e rendere disponibili le competenze del Gruppo Nazionale “” (SWICo) che sono presenti in varie università, in Enti di Ricerca (INAF, INGV, INFN, CNR), in diverse realtà industriali e presso l’Agenzia Spazialea.“Con il progressivo sviluppo di sistemi tecnologici sempre più avanzati, le più significative manifestazioni dell’attività solare (emissioni di massa coronale, brillamenti,.) avranno un crescente impatto sulla nostra quotidianità – spiega il Prof.