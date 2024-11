Secoloditalia.it - Albania, nuovo sfregio al governo, il Csm si arrocca in difesa delle toghe di Bologna anti Meloni. Md esulta

Altra puntata dell’attacco alda parte dei giudici su migre piano. Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la risoluzione a tutela dei giudici diche hanno rinviato alla Corte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri. Ventisei i voti a favore della risoluzione; mentre sono stati 5 i contrari tra i consiglieri laici di FdI, Lega e Forza Italia. Nessun astenuto. Si tratta del decreto approvato dalper sbloccare la situazione dei trasferimenti in. Si tratta della prima risoluzione approvata dal Csm negli ultimi 15 anni. Il che rende bene l’idea dell’intensità dell’attacco in atto contro il.Il plenum del Csm vota a maggioranza la risoluzione a tutela dei giudici diNella delibera approvata dal Csm a Palazzo Bachelet si legge: “Nel caso in esame, sono stati travalicati i limiti di cronaca e di critica dei provvedimenti giudiziari; così determinando un possibile indebito condizionamento dell’esercizio della funzione giudiziaria oltre che dei singoli magistrati; in violazioneimprescindibili condizioni di autonomia, indipendenza ed imparzialità”.