Agguato a Fuorigrotta: ferito un pusher di 27 anni, la camorra torna a far tremare Napoli

Facebook WhatsAppTwitter Il clima di tensione acontinua a crescere, con nuovi episodi legati alla criminalità organizzata. Nella serata di sabato, un giovane pregiudicato, Cristian Faraci, è stato colpito da un proiettile nella zona di, noto epicentro di attività illecite. L’incidente ha riacceso l’attenzione sulle dinamiche dellanella città partenopea e sulle conseguenze del traffico di droga e delle rivalità tra bande.Dettagli dell’Cristian Faraci, 27e originario di, è stato colpito a una gamba mentre si trovava nei pressi di un bar in via Agnano agli Astroni. Dopo l’incidente, il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno diagnosticato un ferimento superficiale al ginocchio. Le sue condizioni, sebbene non siano gravi, mettono in evidenza la vulnerabilità in cui versano molti giovani coinvolti nella criminalità locale.