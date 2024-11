Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, torna l’Eurolega all’Unipol Arena con il Fener: dove vedere il match

, 19 novembre 2024 -con la sfida in programma domani sera, alle 20.30 contro i primi della classebahce Beko Istanbul. Reduce dalla vittoria di campionato con Sassari di domenica sera, lain campo per affrontare una nuova difficile sfide europea. Per i ragazzi di Luca Banchi c’è il confronto con i primi della classe, i turchi delbahce “La gara contro ilbahce, attuale capolista di EuroLeague, sarà un ulteriore test in grado di sollecitare la nostra capacità di resistenza, contro una squadra che vorrà imporre la propria fisicità, esperienza ed atletismo. Approcceremo questa partita con la consapevolezza dir limare errori che potrebbero rivelarsi cruciali, contro una squadra che sta attraversando un grande momento di forma, come testimoniato da una striscia di 5 vittorie consecutive, ben organizzata ed in grado di proporre quintetti estremamente versatili.