Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2024 ore 11:30

DEL 19 NOVEMBREORE 11.20 ERICA TERENZIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.PER IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-FIRENZE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DIE DI ORTE, ALCUNI TRENI INTERCITY NOTTE SUBISCONO VARIAZIONILIMITAZIONI DI PERCORSO E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALIFINO AL TERMINE DEGLI INTERVENTI PREVISTO PER IL 25 NOVEMBRERESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICODA IERI, COTRAL FA SAPERE, CHELE CORSE BUS IN PARTENZA DA GENAZZANO VERSOPONTE MAMMOLO E BELLEGRA ANTICIPANO LA PARTENZA DI 10 MINUTI E PARTONO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 05.55 5 06.55LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral