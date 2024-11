Bergamonews.it - Un ponte tra scuola e lavoro: torna il Pmi Day in 113 aziende bergamasche, coinvolti 4.500 studenti

Bergamo. Centotredicidi ogni settore, 4.500 ragazziinsieme a 53 Istituti Scolastici: ogni anno il Pmi Day, giunto alla quindicesima edizione, ritocca verso l’alto i propri numeri, segnale della bontà di un’iniziativa che in terra bergamasca interesserà i ragazzi delle seconde e terze dellaprimaria di primo grado da un lato e realtà industriali, dei servizi, dell’artigianato, dell’agricoltura e il mondo delle istituzioni dall’altro.L’iniziativa nazionale della Piccola Industria di Confindustria, che scatterà in contemporanea in tutta Italia venerdì 22 novembre, vedrà ancora dei piccoli spin-off in Serbia, Bulgaria, Albania, Usa e Brasile e in provincia di Bergamo ha trovato ancora una volta terreno fertile.Confermata anche quest’anno la presenza di Confagricoltura e, unicum in Italia, di Confartigianato, mentre apriranno le porte delle rispettive sedi anche vigili del fuoco, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri.