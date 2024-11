Gaeta.it - Tumore ai polmoni: oltre 3.200 nuovi casi ogni anno in Emilia Romagna, progressi in terapia e ricerca

In Emilia Romagna, oltre 3.200 persone ricevono diagnosi di tumore al polmone. A livello nazionale, i nuovi casi superano quota 44 mila, con tassi di sopravvivenza a cinque anni del 16% negli uomini e del 23% nelle donne. Sebbene i numeri rimangano allarmanti, negli ultimi anni la ricerca ha migliorato significativamente le opzioni diagnostico-terapeutiche. Oggi, esperti in oncologia possono accedere a informazioni dettagliate riguardanti le caratteristiche molecolari di ciascun tumore, facilitando lo sviluppo di terapie mirate e farmaci immunoterapici. A Bologna, il convegno 'Excellence in Lung Cancer' raccoglie oltre 50 specialisti per discutere queste tematiche. Classificazione del tumore polmonare: Il tumore polmonare si articola in due principali sottogruppi: il carcinoma a piccole cellule e il carcinoma non a piccole cellule.