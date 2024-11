Gaeta.it - Tragico incidente sulla Bradanica: due vittime e un ferito grave

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico evento ha scosso la comunità di Venosa, in provincia di Potenza, dove due persone hanno perso la vita e una terza è rimastamente ferita a seguito di unche ha coinvolto due mezzi pesanti. La strada stataleè diventata il teatro di un’accaduto che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Le autorità si stanno attivando per indagare le cause esatte di questo sfortunato episodio.Intervento dei soccorritori e forze dell’ordineIl sinistro è avvenuto nella mattinata, e immediatamente è scattato il piano di emergenza. Gli operatori del 118 Basilicata sono giunti rapidamente sul luogo, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato alacremente per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. La scena dell’, segnata dall’impatto tra i due camion, ha richiesto una risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato una serie di accertamenti per comprendere la dinamica.