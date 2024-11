Lanotiziagiornale.it - Toghe nel mirino del governo, ora il Csm passa al contrattacco

Il nuovo round tra Magistratura eè fissato per domani. Quando il duello delle ultime settimane approderà al Consiglio superiore della magistratura. In quella data, infatti, il plenum del Csm sarà chiamato a prendere una decisione sulla proposta di tutela dei giudici di Bologna che avevano rinviato alla Corte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri.Un provvedimento oggetto di “dure dichiarazioni da parte di titolari di alte cariche istituzionali non correlate al merito delle argomentazioni giuridiche sviluppate nell’ordinanza, che adombrano un’assenza di imparzialità dell’organo giudicante priva di riscontri obiettivi”, secondo quanto scritto dalla prima Commissione.Il voto del Csm sarebbe una risposta alIn teoria non dovrebbero esservi sorprese sull’esito della votazione, il documento – che non ha valore giuridico – infatti dovrebbe raccogliere il favore dellee dei membri laici del centrosinistra.