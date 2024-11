Lettera43.it - Stellantis, la ricetta di Tavares dopo l’elezione di Trump: «Ci adatteremo al contesto»

Il cambio di governo negli Stati Uniti, con il ritorno alla presidenza di Donald, non spaventa. Il ceo Carlosha annunciato che l’azienda si adatterà ai cambiamenti del mercato americano offrendo versioni elettriche, ibride e a benzina di ogni modello. È questa la risposta che il manager ha previsto all’eventuale eliminazione dell’incentivo da 7.500 dollari per l’acquisto delle auto elettriche. La società italo-francese, quindi, si sta preparando ad affrontare le possibili nuove difficoltà del mercato dell’elettrico diversificando ulteriormente la propria gamma di veicoli.Donald(Getty Images).: «Ci, intervenuto al termine di una visita allo stabilimento dia Rennes, ha spiegato: «Aspetteremo rispettosamente che il signorprenda le decisioni che ritiene buone per il suo Paese, poi ciquesto