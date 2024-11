Spazionapoli.it - “Sono stato fortunato, ho avuto Conte. Napoli? Arriverà primo”: l’annuncio fa esultare i tifosi!

Nelle ultime ore, un noto esperto ha parlato di Antonioe non solo. Per l’allenatore azzurro è arrivato un grandissimo elogio. La stagione delè partita col botto, e il merito è senza dubbio di Antonio. Quest’ultimo, ha ridato alla squadra una mentalità vincente grazie alla quale èpossibile raggiungere la vetta della classifica. Con il pareggio a Milano contro l’Inter prima della sosta, gli azzurri hanno blindato il primato nonostante la minima distanza. Ad oggi, i partenopei guidano la classifica e non hanno alcuna intenzione di perdere la prima posizione.Come già detto, tutto ciò èpossibile anche grazie al lavoro di Antonio. Quest’ultimo, da sempre noto come un vero e proprio condottiero, ha saputo lavorare sulla testa dei suoi calciatori e l’ha fatto in modo brillante.