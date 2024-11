Spazionapoli.it - Simeone: “Scudetto? Era un sogno della mia infanzia”, poi le parole speciali su Napoli e l’Argentina

Giovanni, attaccanteSSC, ha parlato ai microfoni del canale ufficialeSerie A:davveroper la città e per il suo legame con l’argentino.Uno dei simboli deldel terzoè senza dubbio Giovanni. Il Cholito ha avuto un ruolo certamente determinante nella vittoria del campionato, nella stagione 2022-23: un vero e proprio uomo in più per gli azzurri, che hanno potuto contare su gol davvero pesanti da parte del figlio d’arte. Per questo,è difatti uno dei beniamini più coccolati da parte dei tifosi azzurri, che riconoscono in lui un grande esempio di applicazione e di sacrificio. Tutti elementi che l’argentino riesce a dimostrare sempre in campo, malgrado il suo minutaggio non sia poi così elevatissimo.Legame speciale con la città partenopea su cui si è espresso, tra le altre cose, nel corso dell’intervista concessa ai canali ufficialiLega di Serie A, nella rubrica “A tu per tu”.