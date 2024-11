Sbattetelo fuori ora Lorenzo Grande Fratello il pubblico fuori di sé per il gesto contro Javier | Vergognoso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aluna nuova bufera si sta abbattendo suSpolverato. Il modello è nell’occhio del ciclone da giorni, con l’hashtag “” è in trend da giorni su X e la prossima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini, in programma martedì 19 novembre, potrebbe essere decisiva.I fan del programma si aspettano un intervento diretto ma anche risolutivo nei confronti diSpolverato. Sono stanchi e anche molto indignati per il suo atteggiamento autoritario, aggressivo e spesso troppo colorito. Anche per Beatrice Luzzi, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, il concorrente “ha superato molti limiti” nella casa.Leggi anche: “Ha superato il limite”., anche Beatrice LuzziGF,choc diverso: “”Ma ora, come anticipavamo, un altro episodioverso che rischia di compromettere definitivamente il percorso nel reality del modello che si è legato a Shaila Gatta.