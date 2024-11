Lapresse.it - Regionali: Salvini, faccio tesoro sconfitta e guardo avanti

Roma, 19 nov. (LaPresse) – I risultati delle ultime elezioninon si possono paragonare a quello delle Europee perché “cinque anni fa era un mondo diverso”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma. “Abbiamo perso, sia in Emilia Romagna che in Umbria. Nella vita si vince e si perde e quando perdi fai i complimenti a chi ha vinto”, ha aggiunto. “Poi ragioneremo sui motivi delle due sconfitte che mi danno ancor più voglia di lavorare e di impegnarmi. Non mi interessa fare processi a Tizio o a Caio. Lavoro per il futuro.delle sconfitte e”, conclude.