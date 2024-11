Tarantinitime.it - Manduria, cicatrici e Confcommercio contro la violenza di genere

Tarantini Time Quotidianoconper dire No allale donne.Anche quest’anno la delegazione territoriale diin occasione del 25 novembre ‘Giornata internazionalelasulle Donne ’ coglie l’invito alla riflessione sulla problematica delladi, vera e propria emergenza del Paese, offrendo sostegno e patrocinio morale alla iniziativa della Associazione, presieduta da Valentina Palumbo.Dal 22 al 28 novembre a tutte le attività che accoglieranno l’invito a realizzare vetrine sul tema delladideclinata in tutte le sue forme (fisica, psicologica ed economica) l’Associazionedonerà un cuoricino rosso di lana (simbolo della Associazione) ed una vetrofania .Anche quest’anno – è il nono – l’Associazionepropone per lunedì 25 un inaperto alla cittadinanza -alle ore 18.